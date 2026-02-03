Kilka miesięcy temu kupiłem drugie auto do domu i padło na elektryka. Głównie przez dofinansowanie i możliwość częstego ładowania za darmo.

Naładowany na 100 proc pokazywał zasięg 520 km więc myślę sobie 'fiu fiu elegancko, nad morze skoczę bez ładowania jak będzie potrzeba'.



Przyszła zima i przy pełnej baterii pokazuje już 310 km xD A włącz sobie na chwile grzanie postojowe to wsiadasz już do 98% ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ Pokaż całość