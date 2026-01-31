Myśliwy zabił dwie żubrzyce. Tłumaczył, że strzelał do dzików.
Na poligonie drawskim doszło do dramatycznego w skutkach polowania. 68letni Aleksander W. oddał strzały, które jak twierdzi miały być wymierzone w dziki. Zamiast tego zginęły dwie samice żubra, gatunku objętego ścisłą ochroną. Do sądu trafił już akt oskarżenia przeciwko myśliwemu.Bobito
Komentarze
To jest odpowiedź na wiele zaskakujących zdarzeń, orzeczeń czy interpretacji.
Jak zabijają ludzi to też mówią że myśleli że strzelali do dzika xD
Tłumaczenie że pomylił z dzikiem jest tylko rozpaczliwa próbą zatuszowania własnej głupoty i złamania regulaminu polowania,
