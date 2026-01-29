Hity

Jak cwaniak i oszust używa portalu wykop.pl do niszczenia konkurencji
3621
Filmik pokazujący jak działa system kaucyjny w praktyce
3163
Zgłosił na policję, że od siedmiu lat znęca się nad nim żona
2640
20 lat stała przy taśmociągu. Po zawale usłyszała, że to była praca tymczasowa
2411
2834 punkty pomocy dla kobiet i 0 dla meżczyzn
2062

