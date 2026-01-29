Sąd pozwolił mu widywać się z córką. Była żona zabrania
Dawid Jaskuła z Kórnika od czerwca do dzisiaj widział się ze swoją 6-letnią córką zaledwie cztery razy. - 2 czerwca, 31JaSKulaMagdaln
Komentarze (25)
Alienacja rodzicielska powinna być penalizowana i powinna za nią grozić kara bezwzględnego więzienia.
Tak jak w przypadku jazdy samochodem, tak i przy wyborze partnera/ki, trzeba być świadomym. Przede wszystkim "przebadać" kim jest ta druga osoba. Czerwone
@vlahbej: oni nic nie mogą xD ale jak trzeba ściągnąć podatek albo nałożyć alimenty to nie ma problemu xD ot państwo do gnębienia swoich zasobów
Kobiety czesto to msciwe istoty....Jak widac na przykladach zwiazanych z widywaniem dzieci przez ojcow, potrafia byc wyjatkowo bezwzgledne, tez kosztem zdrowia psychicznego dzieci.
Zalecić także przymusową terapię u psychologa lub psychiatry ponieważ skoro tak się zachwuje pokazuje że ma coś nieprzepracowane ze samą sobą a jeżeli nie chce tego robić pozbawić ją praw rodzicielskich ponieważ pokazuje wtedy że wcale nie chodzi o dobro dziecka.
Te wszystkie ,,matki" które utrudniają kontakty