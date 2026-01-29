Jeżeli sąd nie ma zastrzeżeń co do jego kontaktów (jest to dobre dla córki), ,,matka" za każde niewykonanie wyroku/utrudnianie kontaktu powinna dostawać srogą karę np.finansową.

Zalecić także przymusową terapię u psychologa lub psychiatry ponieważ skoro tak się zachwuje pokazuje że ma coś nieprzepracowane ze samą sobą a jeżeli nie chce tego robić pozbawić ją praw rodzicielskich ponieważ pokazuje wtedy że wcale nie chodzi o dobro dziecka.

Te wszystkie ,,matki" które utrudniają kontakty Pokaż całość