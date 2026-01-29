Hity

tygodnia

Filmik pokazujący jak działa system kaucyjny w praktyce
3141
Zgłosił na policję, że od siedmiu lat znęca się nad nim żona
2627
Jak cwaniak i oszust używa portalu wykop.pl do niszczenia konkurencji
2607
20 lat stała przy taśmociągu. Po zawale usłyszała, że to była praca tymczasowa
2399
Kupiłem produkt, zweryfikowałem w laboratorium i dostałem ostrzeżenie od Allegro
3073

