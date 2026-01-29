Cios prosto w serce. Tragiczna śmierć Daniela. Bronił kobiety
Miał zachowywać się agresywnie, a nawet obscenicznie - próbował zmusić kobietę do "innej czynności seksualnej". Wówczas Daniel stanął w jej obronie. Agresor natomiast pchnął go nożem. Mężczyzna, który wykazał się bohaterską postawą, zmarł w szpitalu w dniu 23 grudnia.etepetete
Komentarze (163)
Pamiętajcie: nie wasza kobieta - nie bawcie się w białorycerzy. Szkoda życia.
No pewnie. Nie reagujmy w ogole na nic, bo to nie nasza sprawa. Niech gwalca, zabijaja czy kradna obok was. To nie wasz problem XD
Proponuje tez nie alarmowac sluzb bo patusa moze to uruchomic, wiec nie warto.
Lepsza jest spoleczna znieczulica, bo jeszcze wykopek nazwie Cie bialorycerzem...
@philosophy: A niby, w którym miejscu on ją obwinia? Jakie fikołki, jakie dowalić?
Wyraził opinię, że nie warto, bo tak właśnie jest w tego typu sytuacjach. Jeśli nie jesteś w stanie kogoś skutecznie obronić, to w najlepszym razie zostaniesz pobity, a w skrajnych sytuacjach sam będziesz walczył o życie. Nie on pierwszy i nie ostatni, który próbował. To jest wybór każdego człowieka jak się
I jeszcze się dowalasz politycznie do jakiejś partii. Baran.
@Mdx91: kto tu robi z ofiary winnego?
Wincyj lewicy, to będzie bezpieczniej. K0biety odkrywają że ich działania i wybory mają konsekwencje xD
No ale wiadomo, chłopy winne, jak zawsze.
Jeśli tamta 12 latka z Jeleniej Góry zadała kilkanaście ciosów nożem 11 latce, to teraz rodzice tamtej 11 latki też powinni zadać kilkanaście ciosów nożem tej 12 latce. Wtedy byłoby uczciwie i takie właśnie prawo powinno być wprowadzone.
Przeczytałem całe i sobie gdzieś zapisze. Ja mam dokładnie takie same uczucie. Po ostatnim związku mam w------e po całości. Nie jestem ani chamski ani wrogo nastawiony do kobiet. Zawsze grzecznie, czasem przepuszczę w drzwiach czy pomogę (ale to każdemu, jak facet coś niesie to też drzwi przytrzymam). Ale nic poza to. Żadnej pomocy przy zmianie koła, żadnego pomagania z telefonem/laptopem czymkolwiek. Żadnego naprawiania