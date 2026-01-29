Na opinii podrobiła podpisy psychoterapeutki i psychiatry. Pod swoim nazwiskiem umieściła pieczątkę 'Psycholog ds. Interwencji Kryzysowej - Biegły Sądowy", choć nie była żadnym z nich. Sąd skazał ją za wydanie fałszywej opinii. Mimo to od kilku miesięcy jest na liście biegłych sądowych.