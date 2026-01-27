W 23. ur. zostałem oskalpowany przez lekarza! Szpital kłamie!
Cześć Mirki! W moje 23. urodziny złamałem rękę. To miał być rutynowy zabieg, a skończyło się oskalpowaniem i horrorem. Lekarz podczas operacji uszkodził mi rękę a po wszystkim zostawił mnie z bezwładną dłonią i kością, która teraz obumiera. Szpital w oficjalnym piśmie kłamie mi w twarz. Pomóżcie!xxbartus
Jeżeli to jest błąd lekarza chciałbym wierzyć, że sprawa w sądzie pozwoli Ci dostać solidne odszkodowanie/zadośćuczynienie.
@xxbartus: Nic głupszego już dziś nie przeczytam. Skoro procedura medyczna to był błąd w sztuce, który doprowadził do trwałego kalectwa, i to nie jeden raz, to znaczy, że ten lekarz nie powinien wykonywać zawodu, a Ty możesz ugrać
Skąd pomysł od razu na rozwiązywanie sprawy sądownie lub pieprzenie się ze szpitalem? Po drodze masz mniej lub bardziej skuteczne drogi:
1. Rzecznik Praw Pacjenta i od dość niedawna funkcjonujący Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Ta instytucja to w rzeczywistości jedyna, która będzie po Twojej stronie. Jeśli wniesiesz o prowadzenie postępowania,
Wiele zrzutek to zwykłe wymuszenia i zarabianie na naiwnych ludziach, fajnie jakbyś wrzucił jakieś potwierdzenie swojej historii (dokumenty z leczenia - z zakrytymi danymi osobowymi, opcjonalnie zostaw imię, dokumenty ze sprawy sądowej, cokolwiek co by potwierdzało to co piszesz :) ). Takie szczegóły zwiększają szansę na udaną zbiórkę.
A tak poza tym,
Mam nadzieje, ze dasz rade!
Bardzo mi przykro Mirku... mam nadzieję ze uda Ci sie jakos pociągnąć temat. :(
Dużo siły w walce z patologia lekarska Ci życzę.