Policja znowu mnie zatrzymała i chciała ukarać! Batalia w radomskich sądach no i
Policja radomska opowiadała głupoty, zakazywała nagrywania, doprowadziła do zaniechania legalnych czynności, zatrzymała mnie i chciała doprowadzić do ukarania. Sztuczki policyjne za pieniądze podatników potrafią działać zastraszająco i zniechęcająco nawet na prawych obywateli. Ale ja nie zamierzałemelemel90
Mam nadzieję, że dożyję czasów jak takich niekompetentnych (...) będą znajdywali w częściach na śmietnikach czy w okolicznych lasach.
W jakiś firmach ze standardami, czy innych
Pierwsza instancja to ogólnie bagno, jemu też nie raz
I banda debili klaszcze uszami i szcza pod siebie z radości nad samą myśl o tym bacie na społeczeństwo - bo przecież że nie na bezkarnych majtczaków (dopóki się nie zrobi nagonki medialnej na cały j----y kraj) którzy siedzą w środowisku tych policjantów i tych sędziów...
@gudnis25:
no wlasnie nie zawsze :) W zaleznosci od sedziego, czy mu sie chce, czy nie, to roznie to wyglada.. jak byly kary za maseczki covidowe, to tez potrafili uwalac akty na tym etapie. Wiec to nie jest tak, ze jest 100%
Nie wiem czy to rozumiecie, ale SĄD, który ma za zadanie, rozstrzygać spór według prawa, ma dostęp do akt, przepisów, kodeksów, i wszystkich tych bajerów. To nie jest na ławce w parku, ani na ulicy, tylko jest rozprawa sądowa, jakieś rozeznanie, przygotowanie, można przeczytać akta, przepisy... a tu takie coś.
Według tego filmiku, nie podano NIC związanego