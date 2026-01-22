Moim zdaniem to skandal, tak naprawdę gościa skazali za niewinność, za legalne czynności, dosłownie nieprawdopodobne.

Nie wiem czy to rozumiecie, ale SĄD, który ma za zadanie, rozstrzygać spór według prawa, ma dostęp do akt, przepisów, kodeksów, i wszystkich tych bajerów. To nie jest na ławce w parku, ani na ulicy, tylko jest rozprawa sądowa, jakieś rozeznanie, przygotowanie, można przeczytać akta, przepisy... a tu takie coś.



Według tego filmiku, nie podano NIC związanego Pokaż całość