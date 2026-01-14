UE planuje ofensywę open source, by uniezależnić Europę od Big Techu
KE rozpoczęła konsultacje nad nową strategią open source jako kluczowej infrastruktury UE. Celem jest ograniczenie zależności od gigantów technologicznych z USA, wzmocnienie suwerenności, konkurencyjności i cyberbezpieczeństwa oraz skalowanie projektów open source do realnych zastosowań rynkowych.occultronaut
Komentarze
Po efektach ich poznają
Eurokraci są doskonali w ogłaszaniu wielkich planów, potem znowu ogłaszają nowe plany...
Autostrady to niesamowite osiągnięcie technologiczne, na miarę lat 20tych XX wieku. ( ͡º ͜ʖ͡º)
Jaki to wielki projekt technologiczny, czy programistyczny wdrożyli na masową europejską skalę europejscy biurwokraci?
No może poza ETS 1 i 2 który jak wiadomo znacząco polepszyl życie szeregowych obywateli EU XD
Zobaczymy jak będzie o ile w ogóle działał.
@Polished_RAW: W sensie, że eurokołchoz nawet nie potrafi zbudować swoje technologii? Zaebisty ruch. :)
Mogliby zrobić jakiegoś nie amerykańskiego operatora kart płatniczych.
A EU to by chciało cyfrowe EURO xD i byś nim płacił to potrafią.
Poza tym FOSS, na który chcą stawiać to też w dużej mierze Big Tech XD Red
Wtedy amerykanskie big techy opodatkowac, albo niech ustawia trumpa do pionu
@Pawel993: Jaki użytkownik, takie priorytety XD Tylko szkoda, że zaczynanie od social mediów to jak degermanizacja garażu poprzez wymianę choinek zapachowych Wunderbaum na, nie wiem, Arolę XD A akurat stworzenie alternatyw dla X czy FB to żaden problem. Co udowodnił Sakiewicz ze swoją Albiclą. O HejTo napisanym w kilka wieczorów przez śmieszków z Mirko nawet nie wspominam.