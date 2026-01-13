Jak Kraków zmanipulował dane, aby wprowadzić SCT
Czy Kraków naprawdę potrzebuje Strefy Czystego Transportu W CAŁYM MIEŚCIE? Sprawdzone zostały raporty, których używają prezydent Aleksander Miszalski i jego urzędnicy, by uzasadnić decyzję o wprowadzeniu SCT w Krakowie. I wiecie co? Dane, na które się powołują, to tylko fragment rzeczywistości.enterprize
Komentarze (75)
Przecież każdy wie dokładnie o co chodzi z SCT
@Lardor: ta władza? Więc twierdzisz, że poprzednia władza, to nie była banda zakłamanych squrwieli?
- nałożenia opłaty i tym samym pozyskiwania dochodów,
- zmniejszenia ruchu.
Przy czym nałożenie opłaty jest ważniejsze, bo jeśli zapłacisz to ani ekologia ani nadmierny ruch już włodarzom nie przeszkadza.
Tak jak podatki energetyczne mają zmusić do pomyślunku czy nie lepiej napędzać odbiorników za pomocą korbki.
Tak, tak. Zawsze jest bardzo dobrze uzasadnione. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Trzymajta się tam.
W sumie nawet zyskam - czyste płuca :D
@xUnf: chyba się prędzej zesrasz bo powietrze w całej małopolsce, a nawet prawie w całym kraju mamy c-----e i zdrowe płuca to będziesz miał po śmierci jak je ludwikiem wyczyszczą xD
A Magistrat Krakowa bezczelnie ŁŻE o przekroczonych normach NOx.
Oszust Miszalski do dymisji!