Cześć Mirki! Jestem studentem z Rumunii i po godzinach pracuję nad własnym projektem o nazwie PLI 7. Jest to narzędzie oparte na Next.js i modelu Gemini.
Zamiast polegać na gotowych, ograniczonych rozwiązaniach chmurowych, postawiłem na własną architekturę backendową, aby zapewnić stabilność i szybkość odpowiedzi AI. Bardzo zależy mi na Waszej perspektywie – co sądzicie o samym pomyśle, jak oceniacie interfejs i czy Waszym zdaniem taka wizja narzędzia ma sens? Każda techniczna uwaga od polskiej społeczności będzie dla mnie mega cenna.
Link do projektu: https://pli7.vercel.app/
Dzięki za pomoc i feedback!
Komentarze (77)
najlepsze
A możesz to trochę rozwinąć? Własna architektura czyli co dokładnie?
Co dokładnie zrobiłeś? To jedno pytanie a drugie to gdzie to odpalasz? Publiczna chmura, własne maszyny w garażu?
Jak z tym potworem wpieprzającym twaróg.
#suchar
Do sklepu spozywczego przybiega facet: