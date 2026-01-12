Cześć Mirki! Jestem studentem z Rumunii i po godzinach pracuję nad własnym projektem o nazwie PLI 7 . Jest to narzędzie oparte na Next.js i modelu Gemini.

Zamiast polegać na gotowych, ograniczonych rozwiązaniach chmurowych, postawiłem na własną architekturę backendową, aby zapewnić stabilność i szybkość odpowiedzi AI. Bardzo zależy mi na Waszej perspektywie – co sądzicie o samym pomyśle, jak oceniacie interfejs i czy Waszym zdaniem taka wizja narzędzia ma sens? Każda techniczna uwaga od polskiej społeczności będzie dla mnie mega cenna.