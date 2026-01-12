Kryzys w JSW. "Rozbujane do niebotycznych rozmiarów wynagrodzenia"
Sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej jest fatalna. Spółka walczy o przetrwanie, a górnicy o kryzys oskarżają zarząd. No kto by pomyślał...goombas-77
- #
- #
- #
- #
- #
- 8
- Odpowiedz
Sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej jest fatalna. Spółka walczy o przetrwanie, a górnicy o kryzys oskarżają zarząd. No kto by pomyślał...goombas-77
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (8)
najlepsze
Gdyby cała załoga się zwolniła to dostaną od państwa ponad 11 miliardów złotych bo tak, jeszcze jak to oni będą problemy wtedy bo za mało bo ten nie dostał i zrobi się z tego drugie tyle.
Czyli każdy Polak będzie musiał przepracować 1,5
@Sikor12: przy 82 związkach*
Komentarz usunięty przez autora