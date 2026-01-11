Marzenie zielonych i socjalistów się spełnia. Przemysł się przeniesie poza Europę, a rolnictwo do Ameryki Południowej. Ludność Europy wymieni się ekologicznymi nomadami z Afryki przy masowym dostępie do aborcji i eutanazji dla białych. Wszędzie pobuduje się 30-m domy z kontenerów z panelem słonecznym na dachu, drogi się zwęzi, żeby było miejsce dla ścieżek na transport rowerowy. Farbę do włosów i barwniki do tworzenia tęczowych flag będzie można sprowadzić z Indii.