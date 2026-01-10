Znajomy jeździł po jeziorze nawalony, finalnie lód się załamał, udało im się uciec z auta, przyjechała policja i prawka mu nie zabrali bo to nie jest droga publiczna, komicznie wyglądał rysunek poglądowy zdarzenia dla ubezpieczyciela, narysował kształt jeziora i krzyżyk gdzie jest auto.