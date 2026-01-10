Jeździli autem po zamarzniętym jeziorze
Dramatyczne sceny w Szczerbięcinie koło Tczewa (Pomorskie). Dwaj mężczyźni jeździli samochodem po zamarzniętym jeziorze.starnak
Komentarze (36)
najlepsze
@kannabis:
-No pewnie dawaj
"Policjanci zabrali ich do szpitala na obserwację."
Mam nadzieję że to był szpital psychiatryczny i wyjdą z rozpoznaniem "niedorozwój umysłowy, poziom debilizm"
@Karol-Habryka: Rozumiem, że był potrzebny by wypłacić właścicielowi jeziora odszkodowanie za jego zanieczyszczenie? Bo chyba nie myśleli, że dostaną kasę z AC za coś takiege?
u 24-latka - niecały promil alkoholu.
u 27-latka - ponad promil alkoholu."
dobry plan!!!
Raczej w kryzysie rozumu.
Debilizmu im nie brakowało.