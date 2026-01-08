Bez czekania na rozkaz. Dania grozi palcem USA
Duński resort obrony potwierdził, że żołnierze mają obowiązek natychmiastowej obrony Grenlandii w razie ataku, nawet bez rozkazu dowództwa.Wypowiedzi amerykańskich i europejskich polityków wskazują na rosnące napięcia wokół największej wyspy świata. Były premier Francji ostrzegł, że atakStopa_Szopa
Komentarze (67)
najlepsze
ps. mem na temat, ale nie koniecznie musi być tam 'Żydzi'
Jak duński rząd jest taki cwany, to niech na czas konfliktu przeniesie się na Grenlandię!
@Icouldbeyourmom: O, to zupełnie jak rząd USA.
Jak amerykański rząd jest taki cwany, to niech na czas konfliktu przeniesie się na Grenlandię! A najlepiej niech nie zaczyna wojny. Banda pasożytów.