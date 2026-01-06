Złodzieje w Renault ukradli Miśka z posesji
Kolego widzę za bardzo ci Sylwester wjechał i chciałeś zaimponować dziewczynie, masz czas do godziny 20:00 żeby misio się znalazł tam gdzie był i ładnie jeszcze przeprosisz a jak nie to sprawa będzie rozwiązywana inaczej.TopFacts
Komentarze (23)
- Och Seba, jaki ty jesteś romantyczny
...tacy też byli.
Niesamowite dzbany.
@Wilk_i_Zajac: w Polsce tskie cos przejdzie z umorzeniem. Chyba, ze jestes premierem
wrócił Misiek? Co prawda Mają jeszcze 30min.
@zychtomasz: