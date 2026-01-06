Pompa bez ruchomych części odtworzenie starożytnej technologii
Autor filmu projektuje i buduje tzw. pompę pulsacyjną urządzenie, które nie zawiera żadnych ruchomych elementów, a mimo to potrafi transportować wodę powyżej poziomu źródła. Całość opiera się wyłącznie na zjawiskach fizycznych: różnicy ciśnień, rezonansie i geometrii układu.LM317K
Komentarze (27)
@yarkovich: komentarz*
Wszedłem na Twój profil i zerknąłem Twoje komentarze z ostatnich dni, a tam m.in.:
I tak zastanawiam się czy chciałeś skomentować coś w tym znalezisku czy masz dwubiegunówkę i komentujesz własne komentarze? 😉
Faktycznie ciekawe, montując coś takiego w rzece dostajesz fontannę losowo plującą wodą do góry.
@tomilipin: Sranie w banie. Po prostu nie ma pojęcia, że h w hiszpańskim jest zazwyczaj nieme. Tak jak większość ludzi, zresztą. Choć, jak mieszka w Teksasie, to akurat powinien to wiedzieć. No chyba że jak się wita z Meksykanami, to mówi hola, a nie ola...
@Krole: Przecież po to właśnie zamontował zbiornik pośredni