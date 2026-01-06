Zbiórka na produkcję filmu Obłęd - o alienacji rodzicielskiej
Ruszyła zbiórka środków na produkcję fabularnego filmu o alienacji rodzicielskiej zjawisku, które niszczy rodziny w ciszy, poza nagłówkami i kamerami. Obłęd (Insanity) to mroczny dramat psychologiczny inspirowany prawdziwymi historiami pięciu ojców i ich dzieci.cosciekawego
- #
- #
- #
- #
- 39
- Odpowiedz
Komentarze (39)
najlepsze
@vidic15:
ledwo starczy na rezysera, kamere, kamerzyste, scenariusz, przejazdy, noclegi, dziwki, a-----l i k--s...
@na_ulicy_maslo_trzaslo: wyłożyliby
I po co? Film o takiej tematyce powinien trafić do jak najszerszego grona, a zatem forma nie powinna być odpychająca. Kamera z
Edit a nie czekaj jeszcze jest takie coś https://www.youtube.com/watch?v=dLMndnwujoU przecież to wygląda jak coś co się robi dla jaj w wieku 16 lat jako pierwsze filmy
Oszustwo w Kodeksie karnym (KK) to przestępstwo z art. 286 § 1 KK, polegające na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (np. oddania pieniędzy, podpisania umowy) poprzez wprowadzenie w błąd, wyzyskanie błędu lub niezdolności do pojmowania sytuacji, w celu uzyskania korzyści majątkowej. Grozi za nie kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, a w cięższych
Założenie rodziny jest w dzisiejszych czasach największym zagrożeniem prawnym dla przeciętnego człowieka. Masz ryzyko