Brakuje tylko komentarza w stylu: "Co će to obchodźi co ktoś z pieniemdzmi robi?!"



Oszustwo w Kodeksie karnym (KK) to przestępstwo z art. 286 § 1 KK, polegające na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (np. oddania pieniędzy, podpisania umowy) poprzez wprowadzenie w błąd, wyzyskanie błędu lub niezdolności do pojmowania sytuacji, w celu uzyskania korzyści majątkowej. Grozi za nie kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, a w cięższych Pokaż całość