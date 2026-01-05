LIDL-dlaczego łamiecie prawo?
Kolejna część batalii z siecią Lidl, która nie stosuje się do przepisów w Polsce i wraz z dostawcą firmą Mazurskie Miody Bogdan Piasecki łamią zasady uczciwej konkurencji. Kilkukrotnie inspekcja handlowa wydała decyzję o wycofaniu produktów ze sprzedaży, jednak Lidl to lekceważy i nadal produkt możnochucki
Bo może. Tu jest podobnie.
"polski miód" wyprodukowany w Gospodarstwie Pasiecznym "Sądecki Bartnik" -> kraj pochodzenia miodu: chiny, polska, ukraina, wietnam
Oceny w googlu powyżej 4.3/5, także konsument problemu nie widzi.
smacznego