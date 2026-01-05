Czasem gdy chodzę do dużych dyskontów na zakupy to łapię sobie te słoiki w rękę i patrzę kraj pochodzenia albo jak miód wygląda sam w sobie. Mam hobbystyczna pasiekę i nigdy nie udało mi się mieć miodu w takiej konsystencji jak w tych sloikach. Nawet podczas wirowania ten miód wygląda na gęstszy a i szybko krystalizuje czego nie uświadczyłem chyba nigdy w sklepowym miodzie.