Jeżeli takie miasta jak Kraków mają takie spadki urodzeń pomimo dużej ilości młodzieży z Podhala, Małopolski i Podkarpacia to w zasadzie zaprzepaszczono ostatnią szansę na uniknięcie losu jakiegoś Rotterdamu czy Lyonu gdzie imigranci stanowią większość. Wyż demograficzny (tak do końca lat 90' dzietność na poziomie +2,0 na małopolskiej prowincji) gdyby ci ludzie dostali od miasta pomoc w wymiarze takim jak mieszkania komunalne dla młodych małżeństw to może byłoby tych dzieci więcej. Możemy Pokaż całość