W szpitalu Narutowicza w Krakowie liczba urodzeń spadła od 2019 r. o 65%
Nawet w wielkich polskich miastach, które demograficznie wyssały setki tysięcy młodych ludzi z całych województw liczba urodzeń leci na dno. W szpitalu w Krakowie w 2019 r. urodziło się 2000 dzieci, w 2025 już tylko 700 (24' - 800). Wyż demograficzny z prowincji jak widać nie uratował dużych miast.galaxico
Komentarze
@ukradlem_ksiezyc: Tylko ten prawdziwy modeli rodziny nigdy nie istniał. Najwięcej dzieci się rodziło albo z przypadku (i często w biedzie) albo z potrzeby rąk do pracy (zabezpieczenia bytności gospodarstwu)
W Polsce od lat 60 leci dzietność na pysk - czyli dokładnie od czasu kiedy ze wsi zaczęto ściągać ludzi do miast i zaczęły im się warunki życiowe poprawiać.
@PedzacaGuma: @KijanoRys: No tak. Bo świat działa tak, że politycy nie mogą się więcej niż 1 tematem zajmować. Skupią się na problemie dzietności