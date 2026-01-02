"Zagłuszacz fal na Lotnisku Chopina. Nowe informacje o 23-latku z Ukrainy"
"Nośniki znalezione przy 23-letnim obywatelu Ukrainy, aresztowanym po interwencji służb na warszawskim Lotnisku Chopina, trafiły do analizy biegłego z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia."paramedix
Komentarze (18)
najlepsze
@Ciasto_z_Truskawkami: tetowanie, ruscy sprawdzaja czas reakcji i czy w ogole ktos to obserwuje
@dridex_: wifi nie dziala na tych pasmach
Czyli w zasadzie nie przyłapali go na niczym tylko możliwe że miał jakiegoś chińskiego baofanga ;D Pewnie gdyby ruszył się co jakiś czas to nikt by się nie skumał żeby go sprawdzić.
2. Jeśli jego intencją było zagłuszanie - 5 lat to śmieszna kara. Za akta dywersji obcego wywiadu dożywocie to minimum ;D
3. Pytanie czy to w ogóle była zagłuszarka czy skaner do słuchania