Trzeba zrozumieć że psiarze (nie, nie każdy właściciel psa to pisarz spokojnie) mają zryte berety i są bardzo agrestwni, z taki się nie rozmawia! Pies sąsiadów całymi dniami i nocami szczeka i zakłóca twój spokój? Nie idź rozmawiać z właścicielem on doskonale sobie z tego zdaję sprawę ale ma cię gdzieś, dzwoń regularnie na policję/straż miejska, nagrywaj wysyłaj do nich. To jest tak jak z patusami bo tacy psiarze są patologią, do Pokaż całość