Awantura o biegające psy w Byczynie.
62-letni mieszkaniec Byczyny został pobity przez swojego sąsiada. Przyczyną konfliktu miały być biegające po okolicy psy należące do poszkodowanego.theOstry
- #
- #
- #
- 25
- Odpowiedz
62-letni mieszkaniec Byczyny został pobity przez swojego sąsiada. Przyczyną konfliktu miały być biegające po okolicy psy należące do poszkodowanego.theOstry
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Komentarze (25)
najlepsze
i wiek to nie ma nic do rzeczy tak samo to dotyczy starych capów po 78 co ledwo potrafią policzyć do 4 organizm wysiada a oni jeszcze chce prowadzić auto i narażać innych uczestników drogi na
Jak są problemy z psami(szczekanie, wałęsanie się, atakowanie, sranie) to należy takie sprawy jak najbardziej po cichu zalatwiać ksylitolem/ślimakozolem - to właściciele psów mają się denerwować, uważać, szukać, dogadywać, prosić, wywieszać karteczki, płacić, być spławianym przez policje a nie osoby poszkodowane ich psami.