Odcięci od dzieci ojcowie domagają się zmiany w Kodeksie rodzinnym!
Statystyki pokazują, że po rozwodzie opieka nad dzieckiem najczęściej przyznawana jest matce. Ojcowie schodzą na drugi plan, a często znikają z życia dziecka - wbrew ich woli i zwykle ze szkodą dla córki czy syna. Niektórzy nawet na kilka lat. Rozwiązaniem problemu ma być opieka naprzemienna.gerwazy-oko
Z powodu alienacji rodzicielskiej 2 ludzi zabiło się ceremonialne w tamtym roku. Ale znalazło się kilku, co postanowiło ukarać drugą stronę.
Przypomnę tylko o tej babce, co została warzywkiem, bo znalazła sobie gacha, chciała rozwodu i planowała męża oskarżyć o molestowanie dzieci.
natomiast jak już się popełniło ten błąd w tym oszczanym kartonie to wystarczyłoby wprowadzenie domyślnej opieki naprzemiennej, dopiero potem alimenty. w przypadku utrudnienia wizyt rodzicowi zawieszenie alimentów (brak jednego widzenia, brak alimentów na miesiąc). no, ale to nie przejdzie w tym osranym kraju
Rozwiązanie to miało ustrzec strony przed długoletnimi bataliami sądowymi i jednocześnie zagwarantować rodzicom równe prawa.
Efekt - spadek rozwodów o 25% na przestrzeni kilku kolejnych lat.
I właśnie takie kanalie to są "alienowani tatusiowie " którzy poprostu chcą spowrotem dostęp do kobiety za pomocą dzieci
Mój stary też sobie nagle przypominał że ma dzieci jak matka odeszła i nie chciała