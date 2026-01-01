Oddał opony na ekologiczny ogród. Teraz urzędnicy żądają 2 mln zł kary
Wystarczyło 80 starych opon i dobre chęci, by zniszczyć dorobek 40 lat pracy. Pan Sławomir, wulkanizator z Suwalszczyznymirarama
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 37
- Odpowiedz
Wystarczyło 80 starych opon i dobre chęci, by zniszczyć dorobek 40 lat pracy. Pan Sławomir, wulkanizator z Suwalszczyznymirarama
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (37)
najlepsze
1 Przekazanie opon jakiejś fundacji na "ekologiczny ogród", które finalnie zabrał i zutylizował. Swoją drogą rozumiem, ponowne wykorzystanie i tak dalej, ale biorąc pod uwagę kwestie związane z mikroplastikiem i szeroko pojętą estetyką, opony to słaby budulec do takiego zastosowania jak dla mnie.
2 Składowanie opon na własnej działce znajdującej się w obszarze chronionym Wigierskiego Parku Narodowego. Rozumiem że w związku z prowadzoną
- przewlekłość,
- względność prawa, zależność od chwilowej interpretacji - zależy kiedy, gdzie i dla kogo,
- zmienność interpretacji.
Wspaniałe państwo prawników i urzędników - wszystko zależy od interpretacji g@wno-prawa. Samo prawo ma mniejsze znaczenie niż de facto
Już pamiętam piekarza filantropa, który niby oddawał chleb biednym za darmo. Ileż to szumu było na ten temat w internecie. A potem okazało się, że po prostu kręcił wałki i sprzedawał na lewo i urząd porównał kupowane składniki i sprzedaż i wałek wyszedł.
Bo to jest państwo wrogie mieszkańcom. Tylko czycha, gdzie tu przypidolić się z sankcjami, karami, utrudnianiem. W ten sposób działają państwa opresyjne, zwykle totalitarne - żeby tłumić opór społeczny i ludzi zająć problemami. By się nie buntowali. W naszej dykcie nie ma dyktatora, ale dyktat urzędników czy prawników w jakimś istotnym, niepomijalnym stopniu pozostał.