Byłem przed chwilą wymienić w opony na zimowe w moim tico co odziedziczyłem po dziadku rok produkcji 1998 xd bo od jutra ma być śnieg I lód. Jestem s---------ą I sam bym sobie z tym za c---a nie poradził więc podjechałem do takiego warsztatu w mojej okolicy, który zajmuje się wyważaniem kół, wulkanizacją itd. W tej części roku zajmują się głównie wymianą opon właśnie bo s--------n w polszy pod dostatkiem a poważni Pokaż całość