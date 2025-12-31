Śmierć dziecka w przedszkolu w Zabierzowie. Siedem osób stanie przed sądem
Siedem osób, w tym dyrektor przedszkola i jego zastępca, odpowie przed sądem za nieumyślne spowodowanie śmierci czteroletniego dziecka w przedszkolu w podkrakowskim Zabierzowie. Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód zakończyła śledztwo i skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.gerwazy-oko
- #
- #
- #
- #
- 30
- Odpowiedz
Komentarze (30)
najlepsze
Ktos tu chyba nie do konca ogarnia jak to powinno dzialac.
"Obecni na placu zabaw pracownicy przedszkola nie dostrzegli tego zagrożenia i nie reagowali na nie"
jak
Jeden nie upilnował dziecka które było pod jego opieką.
Drugi nie zabezpieczył włazu na placu zabaw.
Trzeci wbrew zakazowi zbudował plac zabaw na zbiorniku.
I już masz trzy osobne zarzuty.
Opiekunek pewnie
na sztywno tam lecą