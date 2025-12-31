"Uszkodzony kabel między Finlandią a Estonią. Zatrzymano podejrzany statek"
"Kabel telekomunikacyjny między Helsinkami i Tallinem został uszkodzony. Prezydent Finlandii Alexander Stubb poinformował, że w związku z tym zdarzeniem zatrzymano statek poruszający się po Zatoce Fińskiej w pobliżu miejsca incydentu."paramedix
Komentarze (22)
jak już wiadomo, że kable przecięte i nie ma nikogo innego w pobliżu to powinna torpeda iść w ten statek to może ograniczyłoby takie sytuacje w przyszłości, ruskie tylko przekaz siły rozumieją
To co kazdy wie ale nikt nie chce sie tego podjac to po prostu luj na morde rosji ktory cofnie ich do sredniowiecza na zasadzie "c--j mnie obchodzi
https://news.err.ee/1609898537/finland-detains-vessel-after-cable-damaged-between-tallinn-and-helsinki
Czyli kto winny?
To, że statek był w pobliżu, nie czyni go winnym
