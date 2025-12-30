Wiele się mówi, że kupując rzeczy na Amazon jesteście chronieni, że najwyższej jakości obsługa zapewni wam udany bądź satysfakcjonujący zakup. Nic bardziej mylnego!

Amazon właśnie dopuścił do mojej sporej straty, którą naprawdę ciężko oszacować, patrzeć na rynek pamięci RAM DDR5.

Można powiedzieć, że miało to miejsce dwukrotnie, bo oba zamówienia zostały anulowane przez sklep.

Po raz pierwszy zamówiłem pamięci ddr5 Adata XPG Lancer RGB 6400 MHz cl32 w zestawie dwóch kości o łącznej pojemności 32 GB 9 grudnia za 939,18 zł, wliczając dostawę. Zakup opłaciłem i czekałem na dostawę 23-24 grudnia. Oczywiście pamięci nie przyszły. 22 grudnia zacząłem dopytywać sprzedawcę i wsparcie techniczne Amazonu o to, kiedy zamówienie wysłane, bo gwarantowany termin minie, skoro i tak nie zostało to wysłane. Niespodzianka, nie przyszło. 25 grudnia dostałem przeprosiny od sklepu z informacją, że było opóźnienie od strony sprzedawcy, ale oczekują, że będzie w tym tygodniu. Nie nadali nic. Wczoraj, 29 grudnia skontaktowałem się z supportem Amazonu, bo z ciekawości sprawdziłem, czy to przeciąganie wysyłki nie jest aby celowe. Znalazłem ofertę na ten sam ram na Kaufland marketplace. Dziś, 30 grudnia o 8:32 napisałem im, że na innej stronie oferują taki sam ram za 1710 zł i wobec mnie, oczekującego na przesyłkę to nie jest w porządku. O 9:38 dostałem informację o anulowaniu zamówienia.

Po raz drugi taki sam zestaw zamówiłem 22 grudnia z datą dostawy na 16 stycznia za 749,34. Uznałem, że to fajna okazja, a przy okazji jakaś polisa w razie problemów z zamówieniem. W końcu najwyżej bym skończył z 64 GB, super opcja, nie? Tu już dość szybko przestało być kolorowo. 26 grudnia o 13:00 sklep wysłał wiadomość, “że ze względu na bardzo duże globalne zapotrzebowanie na pamięć komputerową, ten produkt jest obecnie niedostępny. Niestety, nasi dostawcy również mają problemy z dostawami i nie jesteśmy w stanie pozyskać tego produktu w tym momencie. W związku z tym prosimy o anulowanie zamówienia.” Oczywiście kategorycznie odmówiłem ze względu na to, że jeszcze jest czas i dlatego, że wówczas by to było traktowane, jakbym ja zrezygnował, co miejsca nie miało. Tego samego dnia skontaktowałem się z supportem, żeby “wyższa” instancja wiedziała, że nie mam zamiaru anulować, nie życzę sobie takiego nagabywanie i mogę poczekać, skoro mają czas. Później, 29 grudnia dostałem powiadomienie o anulowaniu zamówienia.

W obecnej sytuacji jak pewnie wielu się może domyślać jakiekolwiek zwroty mnie nie interesują. Nie ma co ukrywać, że jestem dość wściekły na to, bo zwrot nie spowoduje, że kupię te pamięci, co najwyżej jedną, o ile dopłacę. Nie będę ukrywać, że nie mam lepszego pomysłu na rozwiązanie. Bilans tego jest taki, że musiałbym wydać jeszcze ponad 2 razy tyle, by mieć takie same pamięci. Dlatego polecam uważać na amazon, żeby nie skończyć jak ja, ze zwrotem i bez możliwości kupna ramu. Tamtejsza ochrona klienta to jest mit.