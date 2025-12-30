tu nie chodzi o kasę bo nawet jakby dał 5 bańiek to by wpłacili, trzymanie w areszcie jest bezsensu. Niestety to tylko pokazuje totalną bezradność prokuratury. i co 3 miesiące i później kolejne 3 miesiące??

W normalnym państwie miałby już oskarżenie i proces, a tak prokuratura sama się przyznaje, że "śledztwo bardzo daleko do zakończenia" noż q--a!! i nawet nie przesłuchali dzieciaka. jprdl. Kraj mem.