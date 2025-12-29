Kod źródłowy aplikacji mobilnej mObywatel
Opublikowano kod źródłowy aplikacji mObywatel. W sposób który można określić mianem Militias Compliance. Żeby zobaczyć trzeba się zalogować przez epuap a licencje MIT zobaczysz za każdym razem jak wrócisz do wyboru systemu. Oczywiście do wglądu tylko w oknie przeglądarkiVimes
Komentarze (77)
Co się spaliło?
Jednym słowem: HAŃBA!
PPM > Zobacz elementy > Kopiuj.
To dobra rekomendacja CSIRT MON ( ͡° ͜ʖ ͡°)
"COI zdecydowało się na wybór licencji MIT , pozwalającej na bezpłatne korzystanie z oprogramowania bez ograniczeń, w tym „bez ograniczeń prawa do używania, kopiowania ..."
"strona nie umożliwia zaznaczania (czyli również kopiowania) tekstu"
xD
To tak jak (w większości) z nauczycielami. Jak ktoś studiował fizykę czy matematykę i po tym został nauczycielem w podstawówce, to prawdopodobnie był miernotą, że gdzie indziej for nie nadawał.
Rządowe instytucje to przechowalnia nieudaczników, rodziny i znajomków.