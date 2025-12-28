Polscy fizycy budują superczułe radio na atomach
Tam, gdzie zwykłe anteny zaczynają przeszkadzać, do gry wchodzi radio na atomach. Mikrofale delikatnie zmieniają stan atomów rubidu, a lasery zamieniają te zmiany w czytelny sygnał. Taki odbiornik jest superczuły i wyjątkowo cichy dla otoczenia.szyna352
- #
- #
- #
- #
- 13
- Odpowiedz
Komentarze (13)
najlepsze
Jak ktoś korzysta z tego reliktu minionej epoki warto rozważyć zakup.
Prawdziwe radio musi pierdziec i trzeszczeć. W tym cały urok analogowych technologii, a nie jakieś atomy. Jeszcze można przez to raka dostać ( ͡° ͜ʖ ͡°)
No to teraz wysilamy szare komórki; superczułe miniaturowe anteny radarowe.
Ciekawe, gdzie można zastosować taki sprzęt? ( ͡º ͜ʖ͡º)