Wrocław: Deweloper wziął pieniądze za mieszkania i zniknął.
Ludzie zapłacili za mieszkania, które nigdy nie powstały. Prokuratura umorzyła postępowanie. Prezesem spółki, która kontynuuje inwestycję jest były dyrektor ds. sprzedaży dewelopera, który wcześniej oszukał ludzi. Mieszkania mogą zostać sprzedane dwa razy. Wrocław, Pilczyce, ul. Mączna.piekloh
@Kagernak: Niech kupuje z rynku wtórnego
A tak serio - jakby tak wprowadzić prawo że sprzedać można wyłącznie oddaną inwestycję... Naiwność.
Przecież tak jest np w Niemczech - ustwa MaBV.
Ppdbnie Szwajcaria. Francja...
To czemu u nas nie zadziała?
@spyypl: Pewnie wszystko się da, ale po to są zabezpieczenia różnego rodzaju.
W cywilizowanych krajach sprzedaż jest rzeczywistego towaru, że widać jakość wykonania, widok z okien i całą resztę mającą wpływ na jakość życia w nieruchomości. W Polsce jest totalna wyjebka i kupuje się przekłamane komputerowe wizualizacje za pieniądze życia, gdzie nawet na tych wizualizacjach wymiary pomieszczeń są tajemnicą, żeby nie wydało się, że do pokoju nie zmieści się