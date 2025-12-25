DAC8- Nowe narzędzie do fiskalnego ucisku
Nowe przepisy DAC8 w UE wprowadzają pełne raportowanie transakcji kryptowalutowych od 2026 roku.Otokrypto
Opodatkowanie zysków kapitałowych, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko od zysków.
Ktoś zamiast pracować w fabryce inwestuje pieniądze i zarabia, od tego zarobku płaci podatek.
Jeden z najbardziej sprawiedliwych podatków, tym bardziej, że często to inni odwalają całą robotę.
Ja widzę różnice pomiędzy kapitał zysk a pracą ale wciąż uważam że odpoatkowanie wygranej z giełdy / kryptowalut jest słabe
Dzięki temu ty płacisz za nierucha coraz więcej, dostępność masz coraz mniejsza a kolejne pokolenie Kulczyków ma coraz więcej a podatków nie placi, bo nie pracuje, nie zarabia. Właściwie dopłaca 😀 Reinwestuje
Tak to świetny system.
Jedynie później będzie problem gdy ktoś chciałby wypłacić zyski, tylko że wtedy lepiej wyjechać i realizować w "normalnych" dla krypto krajach.
Już nawet Metamask robi za pośrednika w DEXach i daję możliwość granie na dźwigniach bez żadnych regulacji, i na
I w ten sposób u ludzi nie popierających Brauna kiłkuje myśl "a może on jednak na trochę racji".
A potem będziesz szukał winnych wszędzie dookoła. A to ludzie o takiej mentalności to powodują i uniokraci.
To nie jakieś magiczne ruskie boty ich przekonują.
ty to robisz.