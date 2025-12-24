Od ponad roku płaczą nad tym, że nie przedłużono im koncesji i o tym jak to utrzymanie tych autostrad będzie problematyczne. Dlaczego tak straszą? Bo przynosi im to ogromne zyski przy niewielkich nakładach. Nagle na koniec okresu obowiązywania koncesji zaczęli naprawiać nawierzchnie i inwestować spore kwoty by złudnie pokazac jak dbali o autostradę.