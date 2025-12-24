Stalexport nie chce wypuścić z rąk A4. Prezes nie ma co zrobić z zarobionymi na
Stalexport zarządza autostradą A4 od wielu, wielu lat. Jednak ich koncesja powoli dobiega końca i od 2027 roku zarządzanym odcinkiem ma zająć się państwo. Prezes spółki jednak nie chce dać za wygraną, wskazując, że bez sektora prywatnego będzie trudno zrealizować część projektów publicznych.rybak_fischermann
Wybudowanej za publiczne, niesamowicie drogiej i przez 30 lat non stop "remontowanej". To wał stulecia a prezes powinien siedzieć w peirdlu zamiast jeszcze szczekać o więcej.
@ragnarok-asgartus: a nie robią tego bo muszą przekazać autostradę na koniec koncesji w odpowiednim stanie ? oni nigdy niczego nie robili ponad to, czego wymagała od nich umowa.
Jedyne co smuci to te utajnione warunki umów jakie były zawarte. Po aktywności właścicieli części autostrad wraz ze zbliżającym się końcem koncesji można się domyślać, że były to naprawdę dobre warunki które zapewniały ogromne
@Blackorange: Obydwie czołowe partie w Polsce wywodzą się z tego samego środowiska ¯\(ツ)/¯ Ręką rękę myje.
Dodatkowo są rozpisywane przetargi na przebudowę drogi Kraków - Olkusz. Jedna z plotek głosi, że wg umowy ze Stalexportem ta droga nie może być rozbudowana bo bedzie konkurencja dla A4
30 lat nieustającego remontu i dojenia podatników wystarczy, wiec serdecznie zapraszamy wypierd.... ć.
- Ile pasów ma A4 i z czego?
- Dwa, z czego jeden w remoncie.
;)