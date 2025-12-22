"Gigantyczna operacja z udziałem Polski"
"Unia Europejska zakończyła największą w swojej historii operację logistyczną, przenosząc elektrociepłownię z Litwy do Ukrainy. Dzięki kluczowemu wsparciu Polski i innych państw, nowa instalacja zapewni prąd i ciepło milionowi Ukraińców, którzy zmagają się z konsekwencjami rosyjskich ataków..."paramedix
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 26
- Odpowiedz
Komentarze (26)
najlepsze
2400 ton i 150 aut, to dużo, czy gigantycznie dużo, to można dyskutować.
Dla porównania płot z Białorusią ważył jakieś 50 tys ton, czyli mówimy tu o min. 2000 aut.
Przy budowie Polimerów w Policach, 888 ton to ważyło jedno urządzenie z Chin, podejrzewam że całość z kostrukcją
to z 7-10 tys ton, a pewnie i więcej.
Komentarz usunięty przez autora
@Blaskun: Jak się przyczynę myli ze skutkami to i 3-dniowa wojna przeciąga się na 4 lata anihilacji... własnych oddziałów xD.
Dawaj Ukraino, gruzuj ruskich najeźdźców!!!
Jakby ktoś pytał to oczywiście jestem rusofobem :-)
Głupiego trzeba wyśmiewać i wytykać palcem a nie "mu ustępować". Biorąc pod uwagę, że to jest w szkole podstawowej to można domniemywać chorobliwy debilizm albo świadome działanie na rzecz wrogich państw