9-latek stracił rodziców i brata. Skarbówka oczekiwała 150 tys. zł podatku
W 2014 r. 9-letni Hubert stracił rodziców i brata w wypadku. Po kilku latach dostał odszkodowanie wraz z odsetkami. Jeden z urzędów skarbowych z woj. zachodniopomorskiego nie chciał go zwolnić z zapłaty blisko 150 tys. podatku.zwora
"opodatkowanie odsetek należnych od świadczeń korzystających ze zwolnienia podatkowego niweczy sens tego zwolnienia i prowadzi do wniosków, niedających się pogodzić z zasadą sprawiedliwości społecznej i ochrony godności człowieka". NSA przychylił się do argumentacji RPO i wydał wyrok korzystny dla Huberta,"
wszelkie straty i nieszczęścia są prywatne
Zna ktoś dokładnie tę sprawę? Rzeczywiście to takie bezduszne działanie skarbówki, czy tylko tak skonstruowany artykuł, a odsetki w takich przypadkach trzeba niestety płacić?