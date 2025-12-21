Pani pyta dzieci w szkole, co robią ich ojcowie.

Dzieci na wyrywki odpowiadają: mój tata jest policjantem, a mój strażakiem, mój kucharzem, mój stolarzem...

Tylko mały Jasiu siedzi cicho w kącie.

Pani pyta:

- A co robi twój tatuś, Jasiu?

- Mój? Tańczy na rurze w klubie dla gejów, a jak klienci dobrze mu płacą, to jeździ z nimi do hotelu... Pokaż całość