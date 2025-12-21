Samolot w lesie trochę tragicznie się kojarzy. W dodatku ukryty w krzakach traci cały swój potencjał świetności i wygląda jak porzucony zarośnięty wrak. Spodziewałem się też zdjęć jak fajnie urządził wnętrze tak jak mają luksusowe kampery albo jachty, a facet żyje jak bezdomny na złomowisku.