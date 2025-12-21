Oszczędzał całe życie by kupić zużytego Boeinga 727 i w nim zamieszkać
Były inżynier elektryk Bruce Campbell zapłacił w 1999 roku wycofanego z użytku Boeinga 727 za 100 tysięcy USD. Kolejne lata oszczędzał by przetransportować samolot do lasu w stanie Oregon i przystosować maszynę do domowych pieleszy. Dziś już w niej mieszka. Ma do dyspozycji ok. 100 m2. (ang.)Poludnik20
Oczywiście trzeba odkupić używany samolot, który sam w sobie jest coś warty, więc nikt go za darmo nie odda. Poza tym niestety stojący samolot po latach niszczeje i widać że to tylko stary kadłub, który coraz bardziej popada w ruinę.
@QuickCharger: to nie jest żaden milioner, tylko zwykły gość, który wydał na to oszczędności życia. Jemu najwyraźniej zależy też, żeby w miarę możliwości zachować oryginalne wyposażenie samolotu.
Ciekawe czy mieszka w biznesie czy w ekonomicznej?
https://pl.freepik.com/premium-zdjecie/samolot-w-lesie-w-hillsboro-oregon-usa_18089845.htm
Snuto wtedy jakieś dziwne teorie albo że to gdzieś w rosji.