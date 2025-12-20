Wystarczy wprowadzić prawo karania mobbingu więzieniem jak w zachodnich krajach, w polsce mobbing jest bezkarny kompletnie, to ofiara ma udowodnić mobbing i jak jakimś cudem się to uda to dostaje z kilka tyś zł odszkodowania. Większości się nie udaje bo firma stoi zawsze za mobberem i go borni i wtedy ofiara otrzymuje pozew o naruszenie dobrego imienia mobbera i zwykle przegrywa płacąc wysoką karę. To jest ten system gnojenia polaków aby byli Pokaż całość