"Niebieska Karta" dla szefa? Publiczny rejestr przemocowych pracodawców
- Postulujemy utworzenie publicznego rejestru pracodawców z Niebieską Kartą, do którego trafiałby pracodawca dopuszczająstarnak
Komentarze (60)
najlepsze
Niebieska karta spełnia wiele cech represji niezgodnych z prawami człowieka. Tylko jest stosowana pewnie głównie wobec patoli, której na ochronie
A to właśnie toksyczny przełożony jest głównym bólem w dupie.
Jest sporo wielkich korpo gdzie tylko od działu zależy czy praca będzie spełnieniem marzeń lub najgorszym koszmarem.
Małe firmy gdzie szefem jest właściciel i ma on bezpośredni kontakt z szeregowymi pracownikami to margines
Jakby to efektywnie weszło w życie i miało realnie
@dbanel: Nie tak często, w bardzo ograniczonych przypadkach określonych ustawami. W zasadzie poza pracą z dziećmi, służbami mundurowymi i finansami nie ma możliwości tego sprawdzić.
Chciałem doprecyzować bo jedyni pracodawcy mobbingujący z jakimi się spotkałem osobiście lub poprzez znajomych to były kobiety.
@jbc_putina: Raczej "osoba pensjodawcza" lub pensjodawca/pensjodawczymi. Dziś osoby pracownicze (nie mylić z osobami pracującymi) nie próbują na siłę łączyć pensji z wykonaną pracą