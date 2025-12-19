Prośba o pomoc dla strażaka OSP i jego rodziny w walce z rakiem żołądka
Cześć wszystkim, na wykopie głównie mirkuje, tym razem jednak chcę prosić Was o pomoc, choćby w formie udostępnienia lub symbolicznej złotówki, dla Pana Marka z mojej rodzinnej miejscowości. Wraz z rodziną znajdują się w bardzo trudnej sytuacji i każde wsparcie dla nich jest na wagę złota.bezpardonowy_skunks
Albo uniwersalna zasada - nie wypowiadać się na tematy o których się nie ma pojęcia. Działa zawsze :)