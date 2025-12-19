No tak i co w tym dziwnego, kacapow już od wielu lat zalewają chińskie marki. Im bliżej granicy z Chinami tym ich więcej, ich fabryki KAMAZ mają wielki problem z zalewem ciężarówkę z Chin. Nawet duma musiła uchwalić ustawę normującą sprzedaż chińskich ciężarówkę bo KAMAZ przestałby instniec. Natomiast Jakuck i inne rejony przygraniczne (u nich rejon przygraniczny to tyle co cała nasza polska i jeszcze trochę) już dawno jest opanowany przez chińskie Pokaż całość