Chińskie Chery produkuje samochody w Rosji w byłych fabrykach zachodnich firm
Reuters: Chińska firma Chery (marki Jaecoo i Omoda) montuje samochody w 3 rosyjskich zakładach, które należały do zachodnich koncernów, które opuściły Rosję. W fabrykach należących niegdyś do Volkswagena, Mercedesa i Nissana, z linii zjeżdżają modele Chery pod nadzorem nowych rosyjskich właścicieli.TomMen
Komentarze (56)
Wycięli całe zachodnie linie produkcyjne, że złomowanie i teraz do hali sprowadzają chińskie samochodzy w częściach, które montują, zamiast produkować. Wszystko montowane jest ręcznie. Następnie samochody trafiają na rosyjski rynek w 3x cenie niż ten sam samochód montowany w Chinach na rynku chińskim. Zysk idzie głównie do Chin, a rosyjska władza może kręcić propagandę sukcesu.
Nawet ruscy ostatnio próbują Chińczykom utrudniać sprawę cofając homologację niektórym modelom jakoby nie spełniały norm bezpieczeństwa i ekologii. Raczej im się czkawka odbije wojowanie ekonomiczne z chińczykiem bo już ich własna produkcja jest mocno uzależniona od dostaw części z chin.
