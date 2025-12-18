3I/ATLAS: Siły Kosmiczne uruchamiają "Rój Sensorów". Jutro godzina zero
To już jutro. W piątek rano tajemniczy obiekt 3I/ATLAS znajdzie się w perygeum. Zamiast porannej kawy, Space Force serwuje nam aktywację "roju sensorów", a agencje kosmiczne prowadzą bezprecedensowe ćwiczenia "obrony planetarnej". Zbieg okoliczności? Avi Loeb właśnie opublikował dowód matematyczny.IGNPolska
Komentarze (116)
Zawsze chciałem zobaczyć koniec świata, ale liczyłem że będę wtedy siedział w restauracji "na krańcu wszechświata".
A jeśli nawet kosmici zaatakują to jak wiemy z filmów - celem będzie USA
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Chyba że plot twist i to cywilizacja która jakoś rozwinęła się na planecie w Pasie Kuipera i chce se Ziemie dla siebie, bo tam u nich trochę pizga i jest ciemno jak w miejscu do którego światło nie dochodzi (tzw. dupie).
@TrudnyMinus: niekoniecznie, my też sobie badamy pierwotne plemiona, nie nawiązując kontaktu.
Albo osiągnęliśmy pewien poziom technologiczny, po którym czas nas oświecić.
Albo budują kosmiczną autostradę i czas zniszczyć ziemię #pdk
Opcji jest sporo ¯\(ツ)/¯
Dopiero jak minie Jowisza będzie wiadomo.