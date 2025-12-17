Laser zamiast kabli. Japonia osiągnęła rekordowe 2 Tb/s
Japońscy naukowcy ustanowili światowy rekord w optycznej komunikacji bezprzewodowej,demonstrując transmisję danych z prędkością 2 terabitów na sekundę przy użyciu wiązki laserowej przesyłanej przez powietrze.Eksperyment przeprowadzono w Tokio na dystansie 7,4 km, między dwoma terminalami optycznymi.FredOnizuka
To w końcu które, bo to jest ~10 razy różnica.
Pismactwo obrzygane.
Zakop.
W notacji bit do bajtu tak.
W przesyłach asynchronicznych masz jeszcze nagłówki i sumy kontrolne samego medium, dlatego podawany fizyczny bitrate (brutto) wyrażony w bps jest większy niż 8 razy dane użyteczne (netto) wyrażone w Bps.
Albo, podchodząc do tematu od strony posiadanych wartości, odwrotnie - z danego bitrate-u otrzymasz mniej niż 1/8 bajtu.
W większości transmisji światłowodowych masz kodowanie 8b/10b. A że to laserowe cudo bazuje na świetle,
1) drgnięcie nadajnika sprawiało, że punkt latał po całym budynku. Przykładowo: nadajnik ma 1m. Obrócenie końcówki nadajnika o 1mm daje przesunięcie punktu o 10m.
2) takie latanie punktu to nie tylko przerwy w sygnale ale i zakłócanie wszystkich obok.
Więc średnica