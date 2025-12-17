No fajnie, ale to raczej zawsze będzie w ramach ciekawostki. Jest zbyt dużo zmiennych zewnętrznych żeby używać tego do czegoś poważnego. Byle ptak, dron, deszcz czy mgła może zagłuszyć sygnał nie mówiąc o jakiejś jeszcze bardziej fizycznej przeszkodzie. Do tego pewnie wymagana jest spora precyzja w ustawianiu tego żeby laser z odbiornikiem idealnie się widziały. No ale jako ciekawostka jak najbardziej na plus.