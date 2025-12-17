Grudzień '70 w Gdyni: Między cenzurą a prawdą o masakrze
17 grudnia 1970 roku to jeden z najtragiczniejszych dni w historii Gdyni i jedna z najczarniejszych dat w historii Polski. 55 lat temu wojsko i milicja otworzyli ogień w stronę robotników zmierzających ze stacji kolejki SKM do zablokowanej stoczni.Bobito
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 23
- Odpowiedz
Komentarze (23)
najlepsze
- był wtedy żołnierzem jednostki pacyfikującej strajki na wybrzeżu;
- twierdzi że "odmówił wykonania rozkazu i został w koszarach"
- ale kilka miesięcy później władza ludowa dała mu jakby nigdy nic awans xD
Wstydu nie macie xD
Potem już nigdy nie mogła biegać, a chodziła zawsze kuśtykając i z trudem.
Komentarz usunięty przez autora
#antykapitalizm
@aret: Oho, nie zesraj sie
Obrazil sie na dwa pytania:
1. Popierasz terror komunistyczny w Polsce ktory wtedy byl?
2. Popierasz to, ze zakazano Polakom wyjezdzać do zachodnich
IMO antykapitalizm to nie to samo co komunizm.
Kapitalizm jest spoko, tylko trzeba patrzeć na ręce cwaniakom.