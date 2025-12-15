Kraków. Deweloper Atal wyrzucił bezdomnego i zburzył mu altanę
W bronowickim zagajniku, który dochodzi do ul. Starego Dębu, pan Sławek mieszkał wraz ze zwierzętami, ostatnio z trzema kotami - przez ponad 30 lat. (...) We wakacje, bez uprzedzenia, pracownicy dewelopera Atal zburzyli budynek, w którym mieszkał. Cały jego dobytek trafił do kontenera na śmieci.Draconina
Komentarze
.
@baronio: kota mi najbardziej szkoda w tej całej historii, ale nie tego pana:
@r3pr3z3nt: nie musiał, mógł iść do pracy i wynająć mieszkanie, albo iść do ośrodka dla bezdomnych.
To był jego wybór ¯\(ツ)/¯
Czyli miał 30 lat na ogarnięcie lokum i zmianę poprawe życia.. miał wywalone.
Przez 30 lat gość po prostu sobie był menelem (bezdomność jest kryzysem, który można zażegnać w bardzo szybkim czasie), a Ci p------a o jakimś dobytku (czyli co, stare nieprane ubrania które udało mu się ze śmietników zgromadzić?) i o kotach, które weterynarza widziały jak koło niego przebiegły myszy łapać.
Niestety "znalezienie" miejsca i "postanowienie uczynienia go swoim" zdecydowanie nie wystarcza do nabycia ziemi.
Być
@Arv_: No w tym problem, że niestety wystarcza. Po trzydziestu latach nabywa się przez zasiedzenie. Problem w tym, że pewnie w żaden sposób tego nie dokumentował.
@MidasPL: Nie tak prosto.
Pojawił się kupiec inwestor, upomniał się o swoje i przepadło. Bieg zasiedzenia liczy się od nowa. Do zobaczenia za 30 lat o ile nowy właściciel "zapomni" o dzikim lokatorze na swoim terenie.
Ile mu wyszło do zapłacenia za użytkowaie gruntów przez 30 lat?
Bo to, że ktoś sobie gdzieś mieszka w lasku/altance nie ma nic do rzeczy.