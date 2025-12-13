Czy pęknie bańka?
Tylko niech poczekają aż micron przestanie produkować dla konsumentów.
Na ostatnią chwilę pokupowałem pamięci z tego co widzę.
Dzisiaj kupno 64 GB RAMu to symbol statusu, kiedyś
Firmy Samsung, Hynix i Micron wymyśliły sobie, że w dużej mierze porzucą sektor konsumencki i pójdą na centra danych i HBM to zarobią więcej. Na razie to się pewnie sprawdzi, ale za jakiś czas np. gdy pęknie bańka AI to może się
Oni się rozwijają, my stoimy w miejscu, lub efektywnie cofamy względem nich co widać po malejącym udziale.
Twarde dane są najlepszą podstawą do dyskusji bo pokazują fakty i ograniczają subiektywne pieprzenie o niczym.