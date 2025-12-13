Strach zamiast spacerów. Mieszkańcy Chojnat alarmują po kolejnym ataku.
Ataki psów w Chojnicach - mieszkańcy obawiają się wychodzić. Brak działań policji w sprawie agresywnego psa.Wegilo
Komentarze (29)
najlepsze
@MazurskiSmak: PSINCEL
Policja nic może zrobić z psem,.który atakuje i zagryza inne zwierzęta (a za chwilę ludzi), a taki DIOZ zabiera ludziom zwierzęta na podstawie plotek.
To państwo to mem
Lata komuny i ostatnie zmiany w prawie ugruntowały w ludziach przekonanie, że nagrywanie telefonem jest bezprawne, niemoralne oraz niegrzeczne. Poza tym piesek nie wyraził zgody na nagrywanie.
Tak, tekst mówi rzekomo o 5 atakach, ale informacje zawiera tylko o jednym, więc nawet nie wiadomo czy one były czy po prostu dziennikarz sieje panikę dla większej oglądalności.
Serio nieletni może być właścicielem psa w tym kraju? Śmiesznie będzie jeśli właścicielem tego amstaffa okaże się 9-letnia dziewczynka.