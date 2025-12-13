JSW bez zgody ZUS na odroczenie składek. Chodzi o ponad 120 mln zł miesięcznie J
Jastrzębska Spółka Węglowa nie uzyskała zgody ZUS na odroczenie składek za listopad i grudzień 2025 r., co oznacza konieczność uregulowania łącznie 240260 mln zł należności. Decyzja ZUS osłabia płynność finansową spółki, która zmaga się z wysokimi stratamidarosoldier
Komentarze (35)
@Sikor12: Tu nie chodzi o kasę na związkowców tylko na wypłaty dla górników - na 13, 14, 15 i inne "nastki" na astronomiczne uposażenia (jak w IT), na gigantyczne odprawy, etc...
Jak postawią w stan upadłości to wejdzie syndyk, zostawi gołą pensję, zweryfikuje wypłaty, zmniejszy zatrudnienie,
@sirdam: I to jeszcze zakładając optymistycznie że się system nie wywali