O prywatnych firmach to politycy potrafia bredzic ze "jak nie potrafia sobie poradzic w realiach gospodarczych ktore im zgotowalismy, to moze nie powinny sie bawic w biznes". Ale gdy panstwowa spolka nie potrafi sobie poradzic, to stosuje sie dotacje i umorzenia, zeby okrasc reszte narodu ladowaniem hajsu w nierentowy biznes. Dlaczego ja mam placic drogo za ogrzewanie zeby gornik mial 15 pensji i zarabial lepiej niz w IT? Zamknac tych wszystkich pasozytow