Renaturyzacja przez meliorację?! Patologiczny projekt LIFE nad Nidą
O tym, w jak bezczelny sposób marnowane są publiczne pieniądze, czyli "renaturyzacja" poprzez meliorację i niszczenie bobrowych tam.SpinOff
Wykopać nowe rowy odwadniające naturalny las bagienny, przy okazji wycinając przeszkadzające w inwestycji drzewa
Istniejące rowy pogłębić, zniszczyć nielegalnie (bez zezwolenia) bobrowe tamy i zastąpić je betonowymi zastawkami
To wszystko za 1,5 miliona w ramach renaturyzacji robi Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
Aktualne komuchy kontynuują niszczenie.
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych będzie też rewitalizować stację kolejki i tory.
Po rewitalizacji mieszkańcy stracą możliwość dostania się do swojej posesji w wygodny sposób.
Tak jak to było przez ostatnie conajmniej 50 lat.
Uśmiechajcie się pińczowianie.
W skrócie: należy dać bobrom spokój, one są najlepsze w małą retencję.
Ciut więcej:
Doświadczenie rabunkowych melioracji prowadzonych od lat 50 spowodowało: nieodwracalne zniszczenie profili ziemi, zaburzenie nasiąkliwości i pojemności wodnej
A później wszyscy będą płakać że susza i pyk, kolejny hajs na zbiorniki retencyjne bo te jak wiadomo będą niezbędne.
Skutek?
Gigantyczny spływ powierzchniowy, brak samo regulacji poziomu wód gruntowych, drastyczne obniżenie nasiąkliwości podczas opadów (spływa, a nie wsiąka), finalnie niekontrolowane powiedzie.
Bobry o ile nie kolidują z rolnictwem zapewniają idealne warunki do małej retencji która najlepiej zatrzymuje nagle przyrosty wody, następnie powoli oddając je
@StarySatyr: Problem polega na tym że tereny już osuszono, rolnicy zabrali tereny rozlewisk na uprawy i jakakolwiek rozmowa z nimi na temat przywrócenia rozlewisk kończy się darciem szat w klasycznym wiejskim sporze o miedzę.
Nawet gdy proponuje im się pieniądze za ponowne uwodnienie to reagują negatywnie.