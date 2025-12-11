Dodam że:

- jak pojedzie się rano, to nie ma problemu z kupnem biletów na miejscu, nawet jeśli te przez internet wyszły już na dany dzień

- ścieżka nie jest obecnie w ogóle niebezpieczna, szlak jest też bardzo lekki, przewyższenia są bardzo małe, problemy może mieć ewentualnie ktoś z silnym lękiem wysokości.

- widoki są naprawdę super i wg mnie to atrakcja nr1 w Andaluzji.