Caminito del Rey czyli Ścieżka Króla, hit Andaluzji
Caminito del Rey to wisząca ścieżka w wąwozie Desfiladero de los Gaitanes w Andaluzji. To jedna z najbardziej niebezpiecznych ścieżek świata, dziś udostępniona dla turystów. Cała długość to około 7 km, a kładka jest zawieszona nawet 100 metrów nad ziemią. Na koniec czeka wiszący most nad przepaściąlukasz-piernikarczyk
Komentarze (69)
najlepsze
- jak pojedzie się rano, to nie ma problemu z kupnem biletów na miejscu, nawet jeśli te przez internet wyszły już na dany dzień
- ścieżka nie jest obecnie w ogóle niebezpieczna, szlak jest też bardzo lekki, przewyższenia są bardzo małe, problemy może mieć ewentualnie ktoś z silnym lękiem wysokości.
- widoki są naprawdę super i wg mnie to atrakcja nr1 w Andaluzji.
To jest zwykły spacerek bo szerokiej ścieżce lub kawałek po kładkach w bardzo dobrej jakości
Okolice to straszne zadupie
Polecam przewodnika
@ramirezvaca: oj zdecydowanie, bardzo żałuję że się nie wybrałem, to był mój pierwszy trip wspinaczkowy na west, teraz to tam chyba psy dupami szczekają.
Dostępne są dwa rodzaje biletów:
- Normalny 10€
- Zwiedzanie z przewodnikiem 18€
Bilety można kupić online, najlepiej nawet z 3-miesięcznym wyprzedzeniem w sezonie.
Co ci się nie zgadza?