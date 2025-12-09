Hej, Mirki. Jestem na Wykopie od lat — co prawda konto założyłem dosyć późno, ale dzień bez Wykopu to dla mnie dzień stracony. Żona mojego przyjaciela, która jest nauczycielką, potrzebuje pomocy w odzyskaniu wzroku. Na swoim Facebooku sprzedaje dosłownie wszystko: książki, obrazy, kwiaty, które tak kocha. Zbiórka utknęła w miejscu — jest około 9000 z 20000, ale jak się okazało, potrzeba 36 000 zł. Kasia straciła nadzieję na odzyskanie wzroku, powrotu do pracy i normalnego życia. Każda złotówka się liczy a dobro wraca.
pomagam.pl/ph44wr
Te długie myślniki to chyba wytwór chatgpt, bo kto normalny takie stawia? Do tego wykop nie będąc zalogowanym jest tragiczny do przeglądania, więc z tym że ktoś od lat siedzi na takim to jest masochistą lub oszustem. Małpy się nauczyły, że zielonki od razu są podejrzane,
@czerwony_kmer: Dokładnie. 25 tysięcy to bank daje od ręki bez zadawania pytań.
Pytanie, jakie to byly soczewki. Jezeli nie byly to wysoko przepuszczalno-tlenowe to sama sobie to zrobiła. Ludzie kupują najtańsze z rossmana czy innego badziewia, nie zdejmują na noc i potem rogówka cala w bliznach.
Sam mam stozek rogówki, na początku miesiaca zapisalem sie do poradni na badanie kwalifikacyjne pod CXL z NFZ i wiecie co? Wizyta na cito w maju, dostalem od razu skierowanie do szpitala na obydwoje
Mnie zastanawia czy przypadkiem nie zasnęła w soczewkach. Noszenie soczewek 27/7 jest bardzo niewskazane. A jeżeli ktoś zaśnie w soczewkach nieprzystosowanych do spania, to problem gotowy.
Raz znajoma zasnęła w zwykłych soczewkach. Jak się obudziła to białka oczu miała w kolorze pomidorów. Od razu do okulisty powiedziałem aby pojechała.
25k to niech sobie wezmą w banku czy jakimś providencie.