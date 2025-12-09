W opisie zbiórki nie ma nic napisane co to za choroba oczu. Lekarz Dr. Czubak Marek z tego co widzę pracuje w mega lens w Warszawie i oni specjalizują się tam m.in w zaćmie - która jest tak btw refundowana. Lekarz specjalizuje się również w przeszczepach ale nic nie jest napisane w opisie zrzutki z jakiego powodu przeszczep. Chorób oczu jest pierdyliant, a astygmatyzm i niedowidzenie mogą być wynikową choroby a nie Pokaż całość