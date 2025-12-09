Polska to nie jest kraj dla wynalazców. Wpadamy w pułapkę.
Wspieranie startupów, promocja innowacyjności, rozwój polskich technologii to hasła chętnie powtarzane przez polityków i biznesmenów, ale za modnymi sloganami często niewiele się kryje. Polska jest w czołówce, jeśli chodzi o "produkowanie" zdolnych ludzi mówi Onetowi Agata Bendik.gerwazy-oko
Komentarze (36)
@allmilczar: A wykopki tylko przyklaskują. Narzekacie na brak innowacji, ale chętnie powiesilibyście każdego urzędnika, który przyznał kasę na projekt który nie okazał się genialnym pomysłem przynoszącym miliardy.
Nawet mi się nie chce rozpisywać co i jak więc dawajcie minusy...
Poczytajcie sobie chociaż o IceEye
Polskie państwo po prostu przyjęło model innowacyjnosci polegający na rozdawaniu hajsu do Januszexów, który miały robić
- niebieski laser
- izera
- perowskity
- tysiące stron o kotkach
- arrinera
@StaryPierdziel: KPO.
Może i marnują na solaria. Ale też i na swingers' cluby.
https://www.youtube.com/watch?v=GDtpzHAMg08
Pracujesz 10 lat, wkładasz w to wszystkie oszczędności i się zapożyczasz, a jak w końcu ci się udaje to ktoś kradnie projekt i zarabia miliardy.
Książka z roku 1976, francuska. A jeszcze wtedy nie było afery z teflonem. Było o paliwie jądrowym.